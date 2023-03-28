В Киеве прогремели взрывы в двух районах города

Фото: ТАСС/AP/Andrew Kravchenko

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал градоначальника.

По предварительной информации, взрывы произошли в Оболонском и Святошинском районах Киева. Кроме того, по словам мэра города, в одном из магазинов в Святошинском районе произошел пожар.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ многоквартирного жилого дома в Донецке пострадали четверо мирных жителей.

Утром 27 марта в Мелитополе также были слышны взрывы. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов объяснил, что взрывы могут быть связаны с работой ПВО. Он добавил, что в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ ранены четыре человека, повреждены несколько зданий.

Следователи начали работу на месте обстрела центра Мелитополя

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