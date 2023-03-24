В Днепропетровской и Сумской областях прогремели взрывы

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В Днепропетровской и Сумской областях произошли взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал.

По его информации, взрывы прогремели в ночь на пятницу, 24 марта, во время воздушной тревоги.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что в городе есть повреждения, однако других подробностей не приводится.

Накануне звук взрыва услышали в Мелитополе Запорожской области. Жителей города призвали сохранять спокойствие. В то же время председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что громкий взрыв был слышен в разных частях города примерно в 07:40.

Главное управление МВД по Запорожской области сообщило об одном пострадавшем – ранения получил сотрудник полиции. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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