СМИ сообщили о взрывах и пожаре в Одессе

Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

В Одессе прогремела серия взрывов, после чего в городе начался пожар. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 1:23 4 апреля. Городская администрация заявляет о работе систем ПВО.

В каком районе города наблюдается возгорание, не уточняется.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что ВС РФ переориентировали удары на базы горючего. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что основной мишенью для ударов ВС РФ могут оказаться военные объекты, концентрация ВСУ и система логистики.

До этого ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в Одессе. Предполагается, что именно с него взлетали украинские беспилотники, атаковавшие Крым.

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