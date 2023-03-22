В Минобороны Украины заявили, что ВС РФ переориентировали удары на базы горючего

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Вооруженные силы России повредили склады горюче-смазочных веществ в некоторых областях страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ

Он сказал, что ВС РФ начали переориентировать удары. По словам Скибицкого, российские силы смогли попасть в базы горючего в Новомосковске Днепровской области, в Житомире и Яворовском районе Львовской области.

"Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", – считает замначальника ГУР.

Скибицкий полагает, что целью ударов по-прежнему будет энергетика, однако основной мишенью могут оказаться военные объекты, концентрация ВСУ и система логистики.

"Мы анализируем, разведку каких объектов ведет РФ. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада", – заключил он.

Ранее Минобороны РФ заявило об ударе российских сил по двум ангарам с вооружением и боевой техникой украинских войск на аэродроме Школьный недалеко от Одессы. По данным ведомства, российские военные также смогли ликвидировать склад топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области.

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