В ООН призвали расследовать нарушения прав человека после данных об убийстве пленных РФ

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что все сообщения о нарушениях прав человека должны быть полностью расследованы. Об этом он сообщил РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с российскими военными, которых удалось освободить из плена на Украине. Они рассказали, что им пришлось пережить за последние несколько дней. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к издевательствам над военнопленными. Им самим будет отказана медицинская и психологическая помощь.

В свою очередь, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевский режим применяет насилие и пытки к российским военнослужащим. Он сравнил издевательства, которые распространяются в социальных сетях, с действиями карателей в годы Великой Отечественной войны. По его словам, западные страны осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права.

СК РФ возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных. В СК подчеркнули, что задержанным наносили телесные повреждения разной степени тяжести, а также расстреливали из оружия.

Также ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что причастные к издевательствам обязаны понести ответственность за свои действия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.