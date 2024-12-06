Число просмотров публикации Карлсона с интервью Лаврова достигло 3 млн

Фото: Tucker Carlson Network

Публикация американского журналиста Такера Карлсона с интервью, взятым у главы МИД РФ Сергея Лаврова, набрала 3 миллиона просмотров за 7 часов с момента размещения в соцсети Х.

Лайк под постом поставили 42 тысячи пользователей, число репостов составляет 14 тысяч.

Карлсон прибыл в Москву для интервью с Лавровым 4 декабря. В ночь на 6 декабря интервью было опубликовано.

Разговор между Карлсоном и Лавровым продлился 1,5 часа. В ходе общения российский министр ответил на множество вопросов, в том числе об отношениях России и США. Он также затронул тему возможного ядерного конфликта и объяснил позицию российской стороны по Украине.