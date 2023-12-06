Артем Усс заявил о "политически мотивированном преследовании" со стороны США

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Бизнесмен Артем Усс, сын сенатора от Красноярского края и экс-губернатора региона Александра Усса, заявил о "политически мотивированном преследовании" со стороны американских властей. Так он прокомментировал объявление США вознаграждения за данные о его местонахождении, пишет РБК.

Усс уточнил, что Штаты предлагают вознаграждение за информацию, которая позволит его задержать или признать виновным в инкриминируемых деяниях.

"К сожалению для общественности, это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность", – подчеркнул он.

По его словам, с апреля этого года он находится в России. Американские правоохранительные органы знают о его месте нахождения, но не предприняли каких-либо попыток продолжить уголовное преследование или получить от него пояснения, заявил Усс.

Бизнесмен считает, что сообщения Госдепартамента и Минюста "содержат недостоверные сведения и основаны на манипулировании фактами". Кроме того, власти Штатов умалчивают, что основной фигурант Юрий Орехов уже несколько месяцев находится на свободе, беспрепятственно заключает сделки и не включен в санкционные списки Евросоюза, добавил Усс.

Накануне Госдеп США пообещал 7 миллионов долларов за местонахождение мужчины.

В октябре 2022 года Усс и еще четыре человека были обвинены в уклонении от санкций и отмывании денежных средств. Российское диппредставительство в Италии заявляло, комментируя его арест, что сотрудники Генконсульства РФ в Милане смогли встретиться с предпринимателем дважды.

В конце ноября миланский апелляционный суд отпустил российского предпринимателя под домашний арест, во время которого он должен был дожидаться своей экстрадиции в США. Уже в январе 2023-го суд Милана запросил у Вашингтона дополнительные доказательства вины Усса. В случае экстрадиции в США мужчине могло грозить 75 лет лишения свободы.

23 марта этого года Усс избавился от электронного браслета и сбежал из-под ареста. В начале апреля предприниматель прибыл в РФ. Он объяснил, что мотивом для побега стали его сомнения относительно объективности правосудия в Италии.

Позже власти Италии сообщили об аресте виллы предпринимателя и его активов на сумму около 160 тысяч евро.

В Италии установили личности четырех людей, которые помогли Артему Уссу сбежать из Милана