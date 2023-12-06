В Италии идет операция по аресту шести человек, причастных к побегу Артема Усса

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Итальянские карабинеры проводят операцию по аресту шести человек, которые помогли сбежать из-под домашнего ареста и покинуть страну бизнесмену Артему Уссу, сыну сенатора РФ Александра Усса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление миланской прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что правоохранители действуют на территории соседней с Миланом провинции Брешия, а также в Словении и Хорватии.

"Карабинеры в сотрудничестве с Евроюстом и властями США выполняют ордера на заключения под стражу в отношении одного итальянца боснийского происхождения и пяти иностранцев, выслеженных за рубежом", – добавили в ведомстве.

Фигурантов расследования обвиняют в организации и совершении побега Артема Усса. При этом отягчающим обстоятельством стал транснациональный характер преступления.

Вместе с тем представитель карабинеров не смог уточнить статус обвиняемых и обозначить, действительно ли были задержаны фигуранты дела. Он сообщил, что подробности операции будут раскрыты в ходе пресс-конференции 6 декабря.

Согласно расследованию, Артем Усс покинул Италию через границу со Словенией, воспользовавшись четырьмя автомобилями. Следователи воссоздали подготовительные операции фигурантов расследования, а также детали плана и маршрута.

По информации местных СМИ, обвиняемые являются гражданами Сербии, Словении и Боснии и Герцеговины. Пятеро из них принимали непосредственное участие в перемещении российского бизнесмена.

Ранее американский Госдеп объявил награду в размере 7 миллионов долларов за местонахождение Артема Усса.

В октябре прошлого года Усс и еще четыре человека были обвинены в уклонении от санкций и отмывании денег. Диппредставительство РФ в Италии заявляло, что сотрудники Генконсульства РФ в Милане смогли встретиться с бизнесменом дважды.

В ноябре того же года апелляционный суд Милана отпустил Усса под домашний арест, во время которого он должен был дожидаться своей экстрадиции в Штаты. Уже в январе 2023-го суд Милана запросил у Вашингтона дополнительные доказательства вины российского бизнесмена. В случае экстрадиции в США ему могло грозить 75 лет лишения свободы.

23 марта этого года Усс избавился от электронного браслета и сбежал из-под ареста. В начале апреля предприниматель прибыл в РФ. Он рассказал, что мотивом для побега стали его сомнения относительно объективности правосудия в Италии.

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