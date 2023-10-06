Вывод российских миротворцев из Карабаха сейчас не обсуждается – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны РФ не обсуждает с Арменией или Азербайджаном вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

"Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности", – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что контакты с властями Армении и Азербайджана по линии Минобороны являются плановыми и касаются текущей работы миротворческого контингента.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что более 98 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха эвакуировали в Армению при посредничестве российских миротворцев. Также была обеспечена доставка порядка 300 тонн гуманитарных грузов.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.



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