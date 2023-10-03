Миротворцы России содействовали эвакуации 98 тыс жителей Карабаха в Армению – Шойгу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

При посредничестве российских миротворцев более 98 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха были эвакуированы в Армению. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Чтобы не допустить гибели людей, было решено эвакуировать и разместить гражданских лиц на наблюдательных постах и в базовом лагере. При посредничестве российских миротворцев враждующим сторонам удалось договориться о полном прекращении огня. Из Нагорного Карабаха на территорию Армении организована эвакуация более 98 тысяч мирных жителей, в том числе около 32 тысяч детей", – передает ТАСС слова Шойгу, сказанные во время селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил Российской Федерации.

Министр добавил, что доставка порядка 300 тонн гуманитарных грузов обеспечена по Агдамскому и Лачинскому маршрутам. Кроме того, российские военные участвовали в тушении пожара на складе топлива в Степанакерте.

По словам Шойгу, российские миротворцы проявили самоотверженность. Благодаря профессиональным действиям миротворцев удалось избежать большего числа жертв. Он также заявил, что пострадавшим и нуждающимся была оказана необходимая медпомощь.

Глава оборонного ведомства отметил, что благодаря содействию миротворцев были организованы модульный городок с современным оборудованием, мобильная перевязочная с возможностью оказания хирургической помощи. Кроме того, был развернут операционный модуль с палатой интенсивной терапии. Он подчеркнул, что в состав специального медотряда вошли опытные врачи разных направленностей.

Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха 19 сентября. На следующий день Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении вооруженных действий. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года. Документ вступил в силу сразу после публикации.

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