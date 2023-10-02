Российско-азербайджанский патруль обстреляли в Карабахе – МО РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Неизвестные обстреляли совместный российского-азербайджанский патруль в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерте неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль", – заявили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате обстрела никто не пострадал. В настоящее время российские миротворцы вместе с представителями Азербайджана разбираются в случившемся.

В ведомстве также отчитались о ходе разоружения карабахских вооруженных формирований. По состоянию на 2 октября, они сдали 111 средств ПВО, 95 артиллерийских орудий, 92 автомобиля, 76 единиц бронетехники, а также около 6,3 тысячи единиц стрелкового оружия и 14,4 миллиона боеприпасов.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.



В Азербайджане заявили о ходе разоружения в Карабахе