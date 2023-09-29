Миссия ООН планирует посетить Карабах в ближайшее время

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Миссия ООН в ближайшее время приедет в Нагорный Карабах под эгидой координатора международной организации в Баку. Об этом рассказали в пресс-службе МИД Азербайджана.

По информации ведомства, власти Азербайджана инициировали приезд структур ООН в Карабах.

"Эта поездка состоится в соответствии с рамочным документом о сотрудничестве по устойчивому развитию между ООН и Азербайджаном", – добавлено в сообщении.

В МИД сообщили, что визит позволит оценить нынешнее состояние гуманитарной деятельности Азербайджана в регионе. Также в ведомстве подчеркнули, что членам делегации покажут процесс восстановления инфраструктуры, "разоружения незаконных армянских вооруженных сил", а также конфискации оружия и боеприпасов.

Ранее власти Азербайджана начали процесс регистрации армян, проживающих в Нагорном Карабахе, с целью определения их юридического статуса.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования 28 сентября. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Они обсудили вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года