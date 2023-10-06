Пашинян заявил, что Армения нуждается в финансовой поддержке для решения проблем беженцев

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Армении необходима финансовая поддержка для решения проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в рамках переговоров с представителем Евросоюза Янезом Ленарчичем. Информация о встрече появилась на официальном сайте правительства республики.

"Премьер-министр <...> отметил, что для преодоления кризиса, вызванного насильственным перемещением более 100 тысяч соотечественников из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, поддержка международного сообщества, в том числе финансовая, также необходима", – говорится в публикации кабмина.

Кроме того, премьер-министр обратил внимание, что ранее в Испании ему удалось обсудить вопрос оказания помощи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахской Республики объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

2 октября пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян сообщила, что процесс переезда беженцев из Карабаха подходит к своему логическому завершению. Вместе с тем Армения будет и в дальнейшем обеспечивать транспортом всех желающих выехать из региона, пообещала она.



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