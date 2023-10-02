Лавров заявил, что РФ работает с коллегами для стабилизации обстановки в Карабахе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Москва вместе с азербайджанскими коллегами и соседями работает, чтобы стабилизировать обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

По его словам, работа ведется, чтобы укрепить в Карабахе доверие, создать условия для возобновления "нормальной жизни", жизни армян и азербайджанцев вместе.

"Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, что они будут прилагать усилия для этого", – сказал он на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, заявления некоторых армянских руководителей, что, разочаровавшись в России и в ОДКБ, они будут искать коллег по упрочению собственной безопасности на стороне, это суверенный выбор.

Однако, подчеркнул он, Москва надеется, что связи, которые веками существовали между российским и армянским народами, не будут разрушены временными администрациями.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены. Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела азербайджанскими военными их автомобиля из стрелкового оружия.

28 сентября НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха.

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