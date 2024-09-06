Общественный штаб: первый день голосования в Москве прошел штатно

Фото: телеграм-канал "Общественный штаб: выборы – 2024"

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве подвели итоги первого дня голосования на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам председателя Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой, к концу 6-го числа проголосовали более 1,8 миллиона человек, большая часть из которых – 1,65 миллиона человек – предпочла сделать это в режиме онлайн.

"Почти 110 тысяч человек проголосовали на участках с помощью электронных терминалов. Порядка 60 тысяч отдали голоса с помощью бумажных бюллетеней", – добавила она.

Кириллова уточнила, что в первый день выборов ситуаций, повлиявших на ход голосования, не наблюдалось, а все терминалы продолжают бесперебойно работать. Также она напомнила, что просьбы о выдаче бумажных бюллетеней по уважительной причине решаются на УИКах. Кроме того, на всех столичных участках установлены электронные терминалы, которые оборудованы сканерами паспортов – они сверяют данные паспорта с электронным списком избирателей.

В свою очередь, онлайн-голосование также прошло в штатном режиме, рассказал начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Он подчеркнул, что каждый желающий может стать наблюдателем и контролировать ход электронного голосования.

"Данные доступны по ссылке. С помощью обзервера каждый желающий может убедиться, что голосование идет непрерывно, все голоса исправно записываются в блокчейн", – пояснил он.

При этом более продвинутые пользователи могут скачать Dump – фрагмент базы данных блокчейна, фиксирующий информацию обо всех транзакциях, в том числе DDOS-атаках. Например, в первый день выборов московская система успешно отразила 120 таких атак.

Наблюдение также ведется на всех избирательных участках – 12 680 человек осуществляют его в эту избирательную кампанию, отметил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, добавив, что благодаря им первый день выборов прошел в абсолютно штатном режиме.

Своим мнением поделился и замглавы штаба Александр Асафов. Он указал на повышенный интерес к голосованию у москвичей. По его словам, это является показателем легитимности проходящих выборов.

"Электронное голосование уже много лет дает возможность гражданам с легкостью высказывать свое мнение на выборах всех уровней. Мы видим, что москвичи проявляют большой интерес к будущему города и сильную гражданскую позицию на выборах всех уровней", – резюмировал Асафов.

Выборы депутатов стартовали 6 сентября и продлятся до 8-го числа. Проголосовать смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

В первый день свои голоса отдали Владимир Путин, Сергей Собянин, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.