Трамп анонсировал переговоры с Китаем о торговом соглашении

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Представители США встретятся с китайской делегацией в Лондоне в понедельник, 9 июня, чтобы обсудить потенциальное торговое соглашение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он уточнил, что в состав американской делегации войдут министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и торговый представитель США, посол Джеймисон Грир. Трамп выразил надежду, что встреча пройдет очень успешно.

В начале апреля США ввели ответные тарифы в отношении почти всех мировых стран, в том числе против Китая. Максимальная американская пошлина для китайской стороны составляла 145%, ответные тарифы КНР – 125%.

Позже КНР и США договорились приостановить действие таможенного тарифа на переговорах в Женеве. Стороны также договорились создать механизм для дальнейших торговых переговоров.

В начале июня Трамп провел полуторачасовой телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент США охарактеризовал беседу как "очень хорошую" и "позитивную для обеих сторон". На повестке стоял вопрос торговли, в том числе реализация нового торгового соглашения.