Politico: Си Цзиньпин не спешит встречаться с Трампом после инцидента с Зеленским

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Председатель КНР Си Цзиньпин не желает лично встречаться с президентом США Дональдом Трампом из-за инцидентов наподобие встреч с лидером Украины Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

"Китайское правительство было потрясено публичными выступлениями Трампа в Овальном кабинете, в том числе громкими встречами с Владимиром Зеленским и Сирилом Рамафосой, что заставило его с осторожностью относиться к дипломатии на уровне лидеров", – говорится в статье.

Трамп уверен, что торговые вопросы между США и КНР необходимо урегулировать через беседу с Си Цзиньпином. Однако китайские власти пока неохотно относятся к такому диалогу, считая американского президента непредсказуемым и опасаясь, что возможные инциденты во время встречи серьезно повлияют на имидж председателя КНР, отмечают журналисты.

Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.

Президент США заявил украинскому лидеру, что тот неуважительно ведет себя по отношению к американской стороне. Кроме того, Украина не демонстрирует признательности Штатам за поддержку, подчеркивал Трамп.

Во время встречи с Сирилом Рамафосой в мае Трамп заявил о проблеме геноцида белых фермеров в ЮАР. Президент США в присутствии журналистов демонстрировал главе ЮАР доказательства убийств фермеров и их семей, требуя от Рамафосы заняться данной проблемой.