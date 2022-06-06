Вероятность закрытия посольств США в Москве и РФ в Вашингтоне существует – посол Салливан

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Американский посол в Москве Джон Салливан не исключил вероятность того, что РФ и США могут закрыть свои посольства на территории двух стран. При этом, по его словам, в американской администрации вряд ли можно найти сторонника закрытия посольств.
"Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно", – сказал он в интервью ТАСС.
Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР за рубежом увеличилось число нападений на диппредставительства РФ. В МИД назвали это спланированной акцией. В ведомстве уточнили, что подобные нападения осуществляют лишь в вводящих ограничения государствах.
В свою очередь, в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что Соединенным Штатам следует прекратить использовать профильные площадки в сфере контроля за вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения для сведения политических счетов.
Так в дипведомстве прокомментировали заявление представителя американского Госдепа о том, что Россия является угрозой международной безопасности.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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