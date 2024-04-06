В Ереване заявили об ущербе гражданским объектам из-за обстрела со стороны Баку

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Министерство внутренних дел Армении заявило о повреждении гражданских объектов в результате ночного обстрела со стороны Азербайджана, сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что в результате беспорядочной стрельбы по армянским позициям в селе Мовсес были повреждены дома и могильный камень, а в селе Неркин Кармирахбюр – гражданский автомобиль.

Армянская полиция предпринимает предусмотренные законом действия, составленные материалы передадут в Следственный комитет республики.

Ранее Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в обстреле позиций в Тавушской и Гегаркуникской областях страны. Позже азербайджанская сторона обвинилв армянские ВС в обстреле своих позиций.

В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с жителями приграничных сел Тавушской области, заявив им, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен, то в конце недели может начаться война.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика не собирается нападать на Армению. Пашинян и Алиев договорились продолжать переговоры по мирному соглашению. Они обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений и шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе.

