Алиев заявил, что Азербайджан не собирается нападать на Армению

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Баку не планирует нападать на Ереван, уверения в обратном являются инсинуациями президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на лидера Азербайджана Ильхама Алиева.

"Все это – часть антиазербайджанской политики Франции, основанной на демонизации нашей страны", – подчеркнул он.

Подобное заявление лидер государства сделал во время встречи с делегацией Восточного комитета германской экономики. Алиев напомнил, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие плоды этого.

Ранее МИД Азербайджана выразил недовольство из-за того, что Франция хочет "преподать урок" Баку о правах меньшинств. При этом, как отметили в дипведомстве, Париж является единственным в Европе, кто не присоединился к Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

До этого Алиев принял решение не участвовать во встрече с лидерами Армении, Франции, Германии, а также главой Евросовета. Встреча должна состояться в испанском городе Гранада.

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