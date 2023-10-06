МИД Азербайджана назвал лицемерным обвинение Макрона в отказе Баку от встречи

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МИД Азербайджана отрицает обвинения французского президента Эммануэля Макрона в том, что Баку вместе с Турцией не захотели принимать участие в трехсторонней встрече в Гранаде. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Это пример лицемерия. Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече", – говорится в сообщении МИД.

Также в дипведомстве недовольны тем, что Франция хочет "преподать урок" Азербайджану о правах меньшинств. При этом, как отметили в МИД, Париж является единственным в Европе, кто не присоединился к Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

Кроме того, ведомство отметило, что обвинения в оккупации азербайджанской стороной 150 квадратных километров территорий Армении является смешным, так как Франция 30 лет не обращала внимания на оккупацию Ереваном примерно 20 процентов территорий Баку.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.

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