В Белом доме ответили на вопрос о сроках окончания израильского конфликта

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Власти США не берутся предсказывать сроки окончания палестино-израильского конфликта, заявил замсоветника американского лидера по нацбезопасности Джон Файнер в ходе интервью телеканалу CBS.

"Я не хочу рассуждать на тему того, насколько мы близки или нет к окончанию конфликта. Однако я скажу – и президент (США. – Прим. ред.) Джо Байден дал очень четко это понять – что, когда бы конфликт ни завершился, положение вещей не сможет вернуться к тому, как все обстояло до 7 октября. Ни в Газе, ни на Западном берегу (реки Иордан. – Прим. ред.)", – заявил представитель Белого дома.

По словам Файнера, США против сокращения поддержки Палестины, учитывая сложившуюся ситуацию и то, что они оказывают содействие силам безопасности Израиля, пытаясь контролировать ситуацию на Западном берегу. Файнер подчеркнул, что поддержка должна продолжаться.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

Число погибших жителей Палестины от ударов Израиля по сектору Газа превысило 9,7 тысячи.

По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, прекращение огня в секторе Газа возможно только при условии освобождения заложников. Израильские военнослужащие будут продолжать операцию, пока не победят.

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