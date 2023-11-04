ХАМАС возложил ответственность за удар по приюту для беженцев в Газе на администрацию США

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Радикальное палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за удар по центру размещения беженцев в секторе Газа на администрацию Соединенных Штатов и американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу палестинского движения.

"Ужасная резня в школе Усамы бен Заида при ООН, где укрывались сотни перемещенных лиц... Мы возлагаем на администрацию США и самого президента Байдена полную ответственность за эту серию массовых убийств после его открытой поддержки, которая придала смелость Израилю и дала ему зеленый свет на совершение геноцида против нашего населения", – отмечается в сообщении.

Накануне десятки человек погибли при бомбежке армией Израиля по школе в секторе Газа, где скрывались сотни палестинцев. В результате ударов было разрушено несколько классов, которые палестинцы использовали в качестве бомбоубежищ во время рейдов израильской авиации.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Со стороны Газы погибли 9 227 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.

