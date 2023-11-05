Израиль назвал обязательное условие для прекращения огня в секторе Газа

Фото: ТАСС/AP/Abir Sultan

Прекращение огня в секторе Газа возможно только при условии освобождения заложников, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Не будет прекращения огня без возвращения заложников, пусть это вообще уйдет из лексикона. Мы говорим это нашим врагам и нашим друзьям", – приводит РИА Новости его слова.

Нетаньяху сделал акцент на том, что израильские военнослужащие будут продолжать операцию, пока не придут к победе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

Число погибших жителей Палестины от ударов Израиля по сектору Газа превысило 9,7 тысячи.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о необходимости ввести гуманитарную паузу в секторе Газа на 12 часов в обмен на освобождение большинства иностранных заложников. По его словам, американская сторона предложила Израилю шаги, призванные минимизировать жертвы среди гражданского населения сектора Газа.



Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств