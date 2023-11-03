Блинкен предложил ввести гумпаузу в Газе в обмен на освобождение заложников

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В секторе Газа необходимо ввести гуманитарную паузу на 12 часов в обмен на освобождение большинства иностранных заложников, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Об этом пишет Sky News Arabia со ссылкой на палестинские источники.

В материале также говорится, что Блинкен намерен обратиться к Израилю с просьбой разрешить передвижение транспорта Красного Креста и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в зоне конфликта.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

Известно, что в настоящий момент в секторе Газа удерживаются 242 человека.

3 ноября представитель руководства ХАМАС Гази Хамад заявил о готовности движения пойти на компромисс по обмену пленными с израильской стороной. Он пояснил, что в данном случае он говорит о соглашении по освобождению всех заложников – как военных, так и гражданских лиц, а также заключенных.



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