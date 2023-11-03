Двухгосударственное решение сможет гарантировать безопасность Израиля – Блинкен

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Решение о существовании двух отдельных государств сможет гарантировать безопасность Израиля и позволит реализовать права палестинцев, считает госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС.

По мнению американского политика, это лучший сценарий.

"Это единственный гарант безопасности еврейского и демократического государства Израиль, единственный гарант реализации законного права палестинцев на жизнь в собственном государстве с равными мерами безопасности, свободы, возможностей и достоинства", – подчеркнул он.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

Известно, что в настоящий момент в секторе Газа удерживаются 242 человека.

Блинкен заявил о необходимости ввести гуманитарную паузу в секторе Газа на 12 часов в обмен на освобождение большинства иностранных заложников. По его словам, американская сторона предложила Израилю шаги, призванные минимизировать жертвы среди гражданского населения сектора Газа.



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