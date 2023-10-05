Служба госбезопасности Азербайджана подтвердила задержание экс-глав НКР Гукасяна и Саакяна

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Служба госбезопасности Азербайджана подтвердила задержание экс-глав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также экс-главы парламента Давида Ишханяна. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что задержание прошло 3 октября. Политикам предъявлены обвинения по статьям 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 ("Терроризм организованной группой с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), 214-1 ("Финансирование терроризма"), 214-3.2 ("Организация или проведение учений с целью терроризма") УК Азербайджана.

Кроме того, они обвиняются по статьям 228.3 ("Незаконное приобретение, хранение, сбыт или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой") и 279.3 ("Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований и групп) УК Азербайджана. Они привлечены к уголовной ответственности.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании бывших президентов НКР Гукасяна, Саакяна и Араика Арутюняна, задержание последнего также было подтверждено.

На данный момент силы Азербайджана задержали экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна и бывшего командующего армией непризнанной республики в 2015–2018 годах генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна.

Также служба государственной безопасности Азербайджана сообщила об аресте бывшего заместителя командующего армянскими силами в Нагорном Карабахе Давида Манукяна.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха.

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