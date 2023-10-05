В Азербайджане подтвердили задержание экс-руководителя НКР Арутюняна

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана подтвердили информацию о задержании бывшего руководителя непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна. Об этом сказано в телеграм-канале одного из ведомств.

По информации Генеральной прокуратуры, Арутюняна привлекли к уголовной ответственности за преступления, совершенные незаконными вооруженными формированиями Армении для расследования "проблем мира и гуманности, войны, терроризма и других преступлений".

Кроме того, в сообщении сказано, что Арутюнян принимал участие в "захватнической войне" в Азербайджане под названием "Президент республики горской цивилизации". Для этого он собирал, обучал и спонсировал наемников, а также вовлекал их в военные конфликты. Также экс-руководитель непризнанной НКР организовал и контролировал вооруженные формирования, которые не признаны в республике, а еще передавал им все необходимое вооружение.

"В результате расследований с целью совершения террористических атак в Гане и Барбадосе, за пределами зоны боевых действий, было убито и уничтожено множество мирных жителей путем запуска баллистических и других ракет по жилым и гражданским объектам", – добавили в ведомстве.

В Генеральной прокуратуре напомнили, что 28 октября 2020 года Арутюнян был арестован в рамках уголовного процесса и приговорен к международному розыску.

Сейчас же экс-руководителю непризнанной НКР вменяют преступления по статьям 100, 116, 117, 120, 214, 214-1, 214-3, 218, 279.

"В настоящее время Генеральной прокуратурой и Службой госбезопасности проводятся необходимые и срочные расследования и операции", – подытожили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество обратить внимание на аресты, которые осуществляет Азербайджан в Нагорном Карабахе. Политик сказал об этом в рамках встречи с французским министром иностранных дел Катрин Колонной.

Силы Азербайджана задержали экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна и бывшего командующего армией непризнанной республики в 2015–2018 годах генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна.

Позднее служба государственной безопасности Азербайджана сообщила об аресте бывшего заместителя командующего армянскими силами в Нагорном Карабахе Давида Манукяна.

Кроме того, Служба госбезопасности Азербайджана задержала бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Решение приняли на фоне сложной военно-политической ситуации.





В Нагорном Карабахе сообщили о прекращении существования непризнанной республики