В МИД РФ пообещали ответить на решение ЕС выслать сотрудников постпредства

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Россия не оставит без ответа объявление персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства РФ при Евросоюзе, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Россия даст соответствующий ответ", – приводит ее слова ТАСС.
5 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил персонами нон грата ряд сотрудников российской миссии при ЕС. Причиной такого решения он назвал ведение российскими дипломатами деятельности, противоречащей их статусу.
О высылке сотрудников российских дипмиссий ранее объявил целый ряд государств. Так, власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. А Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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