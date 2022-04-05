В МИД РФ пообещали ответить на решение ЕС выслать сотрудников постпредства

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Россия не оставит без ответа объявление персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства РФ при Евросоюзе, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Россия даст соответствующий ответ", – приводит ее слова ТАСС.

5 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил персонами нон грата ряд сотрудников российской миссии при ЕС. Причиной такого решения он назвал ведение российскими дипломатами деятельности, противоречащей их статусу.

О высылке сотрудников российских дипмиссий ранее объявил целый ряд государств. Так, власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. А Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.