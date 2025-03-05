Общие потери ВСУ в Курской области превысили 65 тыс военнослужащих

Фото: ТАСС/АР/Kirsty Wigglesworth

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 65 тысяч военнослужащих за время боевых действий в Курской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, бойцы ВС РФ уничтожили 384 танка, 295 боевых машин пехоты, 255 бронетранспортеров и более 2 тысяч боевых бронированных машин. Также под огонь попали 2,3 тысячи автомобилей, 510 артиллерийских орудий и 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и 7 американских MLRS.

Вместе с тем противник лишился 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 1 зенитной самоходной установки, 10 транспортно-заряжающих машин и 118 станций РЭБ.

Более того, российские военные поразили 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 9 РЛС ПВО, 52 единицы инженерной и другой техники, включающую в себя 20 инженерных машин разграждения, 1 установку разминирования УР-77, 5 мостоукладчиков, 1 инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и 1 командно-штабную машину.

Также за минувшие сутки потери ВСУ составили более 215 военнослужащих. Уничтожены были 1 танк, 2 боевые машины пехоты, 4 боевые бронированные машины, 12 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 2 миномета.

Недееспособными также оказались станция радиоэлектронной разведки, инженерная машина разграждения и 6 пунктов управления БПЛА.

Помимо этого, российские военные поразили штаб националистического формирования "Кракен" (запрещенная в России террористическая организация) ВСУ. Для удара использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия. Кроме штаба "Кракена", ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и нефтебазу, обеспечивающую ВСУ горючим.

До этого бойцы ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Никольский в Курской области. В результате боевых действий противник потерял более 240 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре бронетранспортера. Также российскими войсками уничтожены восемь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов противника.

