Посольство РФ в Финляндии призвало обеспечить безопасность во время голосования на выборах

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Российское посольство в Финляндии обратилось к властям страны с просьбой создать безопасные условия в период голосования на выборах президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

"Посольство обратилось к финским властям с просьбой предусмотреть обеспечение мер повышенной безопасности диппредставительства и избирателей-россиян в период проведения голосования", – говорится в сообщении.

Ранее в Центризбиркоме заявили, что за рубежом для голосования на выборах президента России было создано 276 участков. Они появились в 143 странах мира.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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