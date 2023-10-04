РФ не получала просьб о содействии в освобождении бывшего руководства НКР – Захарова

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Россия не получала обращений о содействии в освобождении и возвращении в Армению представителей бывшего руководства Нагорного Карабаха, арестованных Азербайджаном, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что каких-то формальных или неформальных обращений не было.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество обратить внимание на аресты, которые осуществляет Азербайджан в Нагорном Карабахе. Политик сказал об этом в рамках встречи с французским министром иностранных дел Катрин Колонной.

Силы Азербайджана задержали экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна и бывшего командующего армией непризнанной республики в 2015–2018 годах генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна.

Позднее служба государственной безопасности Азербайджана сообщила об аресте бывшего заместителя командующего армянскими силами в Нагорном Карабахе Давида Манукяна.

Кроме того, Служба госбезопасности Азербайджана задержала бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Решение приняли на фоне сложной военно-политической ситуации.



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