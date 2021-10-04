Евросоюз призвал Грузию к сдержанности после ареста Саакашвили

Фото: АР/Georgian Interior Ministry Press Service

Евросоюз призвал власти и оппозицию Грузии после ареста бывшего президента страны Михаила Саакашвили проявить сдержанность. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, передает ТАСС.

"После возвращения в Грузию бывшего президента Саакашвили и последовавшим за этим арестом ЕС призывает власти и оппозицию Грузии действовать сдержанно и соблюдать верховенство закона", – заявила Массрали, добавив, что стабильность и независимость политической и судебной систем являются предварительным условием для углубления партнерства Грузии с Евросоюзом в рамках соглашения об ассоциации.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, сообщил, что Саакашвили прибыл на территорию страны, чтобы совершить государственный переворот, а также устроить беспорядки.