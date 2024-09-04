Политолог Межуев: вторжение ВСУ в Курскую область отодвинуло мирные переговоры

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Вторжение ВСУ в Курскую область отодвинуло мирные переговоры минимум на 1–1,5 года, сообщил радиостанции "Комсомольская правда" политолог Борис Межуев.

По его словам, если перед украинскими властями стояла задача сорвать саму надежду на договоренности, то это получилось эффективно.

"Теперь я не представляю, чтобы Россия могла пойти на какую-то заморозку конфликта. До 6 августа я думал, что "корейский" вариант заморозки – единственный вариант завершения боев. Теперь перед нами перспектива затягивания военных действий с повышением эскалации, как минимум на ближайший год".

Бои с украинскими формированиями в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции.

За все время боев на курском направлении ВСУ потеряли свыше 9,7 тысячи военнослужащих, а также 81 танк.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о планах "удерживать" захваченные территории. С его слов, это нужно для "плана победы" Киева.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевский режим обнажает свою сущность, планируя закрепляться в приграничье Курской области. России нужно идти своей дорогой, завершать СВО и выполнять поставленные задачи, добавил он.