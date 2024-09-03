03 сентября, 22:20Политика
Зеленский заявил о планах "удерживать" территории в Курской области
Фото: 123RF/wladyslawmus
Вооруженные силы Украины планируют удерживать захваченные территории в Курской области, заявил Владимир Зеленский в интервью NBC News.
"Украина будет "удерживать" территорию, поскольку это является неотъемлемой частью "плана победы" по прекращению войны", – сказал украинский лидер.
Он добавил, что администрация президента США не знала об операции в Курской области. Он также отказался обсуждать планы ВСУ на территории России из-за неудачного опыта в "разрекламированном" контрнаступлении прошлым летом.
Ранее Владимир Путин назвал провокацию в Курской области попыткой остановить наступление России в Донбассе. Сделать это не удалось, добавил он, подчеркнув, что российские силы берут под свой контроль "квадратные километры" территорий.
Боевые столкновения с ВСУ идут в российском регионе с 6 августа. В связи с этим там введен режим ЧС федерального характера, также в Курской и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
По последним данным, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 9 300 военных, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров и другую технику.