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Вооруженные силы Украины планируют удерживать захваченные территории в Курской области, заявил Владимир Зеленский в интервью NBC News.

"Украина будет "удерживать" территорию, поскольку это является неотъемлемой частью "плана победы" по прекращению войны", – сказал украинский лидер.

Он добавил, что администрация президента США не знала об операции в Курской области. Он также отказался обсуждать планы ВСУ на территории России из-за неудачного опыта в "разрекламированном" контрнаступлении прошлым летом.

Ранее Владимир Путин назвал провокацию в Курской области попыткой остановить наступление России в Донбассе. Сделать это не удалось, добавил он, подчеркнув, что российские силы берут под свой контроль "квадратные километры" территорий.

Боевые столкновения с ВСУ идут в российском регионе с 6 августа. В связи с этим там введен режим ЧС федерального характера, также в Курской и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По последним данным, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 9 300 военных, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров и другую технику.