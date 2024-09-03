Потери ВСУ за время боев на курском направлении выросли до 9,3 тыс военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Потери ВСУ за время боев на курском направлении выросли до 9 300 военных, передает пресс-служба Минобороны РФ.

В число потерь также вошли 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 561 боевая бронированная машина, 273 автомобиля и 68 артиллерийских орудий, уточнили в ведомстве.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили 20 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе шесть РСЗО HIMARS и две MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, среди которых две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Боевые столкновения с ВСУ идут в российском регионе с 6 августа. В связи с этим там введен режим ЧС федерального характера, также в Курской и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский признался, что вторжение ВСУ в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе, где наблюдаются трудности на красноармейском (покровском) и дзержинском (торецком) направлениях. Однако он не исключил, что курская операция сможет повлиять на ситуацию на этих направлениях.