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Офицеры ВСУ скрывают большие потери, сообщая командованию ложную информацию. Об этом заявил командир батальона украинских войск Петр Кузин в интервью изданию Hromadske.

По его словам, украинские офицеры боятся или даже не умеют говорить правду.

"Когда все плохо, его спрашивают, что он... и оттуда это ужасное словосочетание "ситуация тяжелая, но контролируемая". За это словосочетание только надо расстреливать. Потому что оно маскирует на самом деле много жертв, много потерь и камуфлирует реальное положение вещей", – приводит РИА Новости слова Кузина.

Он также сообщил о тяжелом положении своего подразделения на фронте, учитывая регулярные обстрелы со стороны ВС РФ.

Вооруженные силы России освободили ранее Выемку и Птичье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, было нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка и других.

Российские военные также освободили населенный пункт Кирово в ДНР. В Минобороны РФ отметили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвижение в глубь обороны ВСУ.