ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию производства Израиля

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России уничтожили радиолокационную станцию производства Израиля в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля", – говорится в сообщении.

Кроме того, были поражены цеха по сборке БПЛА и ангары для их хранения в Харьковской области, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах.

Ранее ВС РФ обнаружили в приграничном районе Курской области оборудованный и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ и уничтожили его. Цель была поражена артиллерийским ударом.

Кроме того, средства объективного контроля в режиме реального времени фиксировали поражение мест временного размещения личного состава противника, уточнили в ведомстве.