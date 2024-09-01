01 сентября, 13:35Политика
ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию производства Израиля
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России уничтожили радиолокационную станцию производства Израиля в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля", – говорится в сообщении.
Кроме того, были поражены цеха по сборке БПЛА и ангары для их хранения в Харьковской области, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах.
Ранее ВС РФ обнаружили в приграничном районе Курской области оборудованный и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ и уничтожили его. Цель была поражена артиллерийским ударом.
Кроме того, средства объективного контроля в режиме реального времени фиксировали поражение мест временного размещения личного состава противника, уточнили в ведомстве.
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