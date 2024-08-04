Армия Израиля заявила о 30 запущенных снарядах из Ливана

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении в воздухе около 30 снарядов, запущенных со стороны Ливана, большинство из которых удалось перехватить системами ПВО. Об этом сказано в заявлении израильской армии, размещенном в телеграм-канале.

"Один снаряд упал в районе Бейт-Гилель, и несколько упали на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало", – уточнили в ЦАХАЛ.

При этом израильская армия сообщила о нанесении удара по пусковой установке "Хезболла", из которой были выпущены эти снаряды, а также по другой инфраструктуре на юге Ливана.

В ночь на 4 августа газета Times of Israel заявляла о том, что на севере Израиля с ливанской стороны был выявлен ракетный удар, однако многие снаряды удалось перехватить системой ПРО "Железный купол". Представители движения "Хезболла" объяснили, что удар являлся ответом на обстрелы ЦАХАЛ юга Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась из-за уничтожения главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. О его смерти стало известно 31 июля.

По данным СМИ, ракета была запущена из иностранного государства. Как сообщили в Корпусе Стражей Исламской революции (КСИР), вместе с Ханией был убит его охранник. Ответственность за убийство политика в ХАМАС возложили на США и Израиль.

Также повлиял на обострение ситуации удар ЦАХАЛ по ливанской столице Бейруту. Целью атаки был назван один из командиров шиитской организации "Хезболлах", ответственный за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Позже стало известно, что в результате обстрела погиб второй по значимости лидер организации Фуад Шокр.

После этих событий верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС. В ответ на это представители израильской армии подчеркнули, что авиация ЦАХАЛ наносила точечный удар только по Бейруту.

