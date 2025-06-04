Госдеп США призвал Киев продолжать дипломатические усилия для достижения мира

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Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау во время встречи с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и первым вице-премьером Юлией Свириденко повторил призыв лидера США Дональда Трампа к продолжению дипломатических усилий по урегулированию конфликта. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

"Заместитель государственного секретаря повторил призыв президента Трампа к продолжению дипломатических усилий и рассмотрел следующие шаги после встречи Украины и России, состоявшейся 2 июня в Стамбуле", – говорится в сообщении Госдепа.

Вечером 4 июня Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили недавнюю атаку Киева на российские аэродромы. Во время беседы также поднимались темы других атак, происходящих с обеих сторон.

Длительность разговора составила 1 час 15 минут. Трамп охарактеризовал его позитивным, однако добавил, что беседа не стала "той, которая приведет к немедленному миру".

Путин и Трамп договорились продолжать контакты по вопросам урегулирования украинского конфликта как на высшем уровне, так и по другим каналам. В Госдепе отметили, что разговор лидеров РФ и США стал частью урегулирования украинского конфликта.