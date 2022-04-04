Сенатор отреагировала на слова Макрона по поводу поставок российских нефти и угля

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Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что новые санкции против России из-за ситуации в Буче должны предусматривать ограничение поставок нефти и угля, сообщает RT.

Она напомнила, что российская сторона уже запросила проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с провокацией Киева в городе Буче.

По ее мнению, попытка прикрыть внутреннюю проблематику "латанным одеялом украинских проблем" принесет только сиюминутный подъем рейтинга французского лидера, но не решит глобальные проблемы французов.

Ранее Макрон выступил за введение санкций, которые коснутся поставок российских нефти и угля из-за ситуации в Буче. Президент Франции подчеркнул, что в ближайшие дни должны пройти консультации на европейском уровне.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию со стороны украинских военных в городе Буче. В ведомстве подчеркнули, что распространенные Минобороны Украины видеозаписи, которые якобы демонстрируют массовые убийства мирных граждан, не соответствуют действительности и призваны дискредитировать российских военных.

В Минобороны РФ заявили, что предполагаемые свидетельства о преступлениях российских военнослужащих являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал, горожане могли спокойно передвигаться по Буче, пользоваться сотовой связью и выезжать из населенного пункта.

Международная ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

