Решение о законности отказа в допуске Надеждина к выборам президента вступило в силу

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Верховный суд признал законным отказ допуска политика Бориса Надеждина к выборам президента России. Об этом пишет ТАСС.

Так, жалоба политика осталась без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции – без изменения. После того как судья огласил данное решение, оно вступило в законную силу.

В сообщении уточнили, что суд огласил только резолютивную часть решения. Надеждин же апеллировал к воле избирателей, исполнению которой препятствуют формальные претензии ЦИК.

"Сотни тысяч людей ясно заявили, что хотят видеть меня в бюллетенях", – подчеркнул он.

Центральная избирательная комиссия отказала Надеждину в регистрации на президентские выборы из-за большого процента брака в собранных им подписях.

После этого он подал два иска в Верховный суд РФ, но их отклонили. Инстанция признала законным решение об отказе Надеждину в регистрации на выборы 21 февраля.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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