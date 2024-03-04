04 марта, 12:39Политика
Решение о законности отказа в допуске Надеждина к выборам президента вступило в силу
Фото: ТАСС/Алексей Белкин
Верховный суд признал законным отказ допуска политика Бориса Надеждина к выборам президента России. Об этом пишет ТАСС.
Так, жалоба политика осталась без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции – без изменения. После того как судья огласил данное решение, оно вступило в законную силу.
В сообщении уточнили, что суд огласил только резолютивную часть решения. Надеждин же апеллировал к воле избирателей, исполнению которой препятствуют формальные претензии ЦИК.
"Сотни тысяч людей ясно заявили, что хотят видеть меня в бюллетенях", – подчеркнул он.
Центральная избирательная комиссия отказала Надеждину в регистрации на президентские выборы из-за большого процента брака в собранных им подписях.
После этого он подал два иска в Верховный суд РФ, но их отклонили. Инстанция признала законным решение об отказе Надеждину в регистрации на выборы 21 февраля.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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