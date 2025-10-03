Задержанный во Франции танкер Boracay возобновил движение

Фото: ТАСС/AP/Mathieu Pattier

Танкер Boracay, который был задержан властями Франции, возобновил свой путь. Об этом свидетельствуют данные службы Marinetraffic.

По данным Agence France-Presse (AFP), капитан танкера, являющийся гражданином КНР, также вернулся на борт. Ему вручили повестку в суд Бреста на 23 февраля 2026 года за неподчинение требованиям береговой охраны.

Как утверждают в прокуратуре Бреста, находящийся под санкциями танкер был блокирован ввиду непоследовательных объяснений капитана, касающихся национальной принадлежности судна и его флага.

При этом, по данным агентства, начатое во Франции расследование не касается инцидента с полетом беспилотников в Дании.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что главы генштабов стран Евросоюза в ближайшие недели встретятся с представителями НАТО для выработки совместных мер после задержания танкера.

Экипаж Boracay задержали во Франции 2 октября. Судно находилось около побережья Сен-Назера. Тогда журналисты утверждали, что капитан и его помощник подозреваются в возможной причастности к инциденту с беспилотниками над Данией.

Спустя некоторое время Макрон предложил задерживать танкеры "теневого флота" РФ для нарушения поставок российской нефти. В Кремле подобные заявления назвали пиратством XXI века.