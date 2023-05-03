Российские дипломаты в Польше не откажутся от возложения венков на 9 Мая

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Российские дипломаты в Польше не собираются отказываться от возложения венков на военном мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве по случаю Дня Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

Как заявили в дипведомстве, в целях безопасности в этом году церемония пройдет без участия детей сотрудников посольства. Также отмечается, что обстановка вокруг здания диппредставительства нормальная, провокаций нет.

Ранее власти Польши совместно с полицией ворвались в школу при посольстве РФ на Келецкой улице в Варшаве. Они потребовали от диппредставительства освободить здание. К вечеру того же дня все сотрудники школы ее покинули. Сейчас МИД РФ прорабатывает ответные меры.

Власти Польши попросили сотрудников школы при посольстве РФ в Варшаве покинуть здание