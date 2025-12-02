"Ведомости": лишенный мандата Валерий Рашкин хочет вернуться в Госдуму

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, лишенный мандата в 2022 году, может пойти на выборы в нижнюю палату парламента в 2026-м от Иркутской области. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

В частности, первый секретарь иркутского обкома, депутат ГД Сергей Левченко рассказал журналистам, что вопрос выдвижения Рашкина от его региона пока не обсуждался, хотя "предложение интересное".

"Валерий Федорович, я думаю, обязательно посоветуется и обязательно разрешения спросит у руководства партии. <...> Но думаю, что немножко рано (обсуждать этот вопрос. – Прим. ред.), потому что мы только-только начинаем кандидатов определять, по крайней мере по тем округам, где замены планируются", – сказал парламентарий.

По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, в настоящее время кадровая комиссия и организационно-кадровая служба собирают предложения от региональных отделений. Эта работа находится на завершающей стадии.

Решение о том, кто пойдет на выборы в Госдуму, будет принято после заключений кадровой комиссии и президиума съезда партии, уточнил Афонин. Он также напомнил, что Рашкин состоит на учете в Саратовской партийной организации.

В этом году в Иркутской области у КПРФ освободилось место после перехода депутата Михаила Щапова на должность аудитора Счетной палаты. Сам Рашкин не опроверг и не подтвердил информацию о выборах в ГД в следующем году, пояснив, что пока не готов комментировать данный вопрос.

В 2021-м в отношении Рашкина возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты. Экс-депутат признался, что убил лося под Саратовом.

В 2022 году Госдума досрочно прекратила полномочия парламентария. Его приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком на 2 года. В мае прошлого года с экс-депутата сняли судимость.

Позже СМИ утверждали, что автомобиль "Лада Ларгус", зарегистрированный на Рашкина, попал в ДТП с лосем на трассе. Однако самого экс-депутата в салоне машины не было, указывал его адвокат Константин Лазарев.