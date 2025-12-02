Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 12:12

Политика
Главная / Новости /

"Ведомости": лишенный мандата Валерий Рашкин хочет вернуться в Госдуму

Лишенный мандата Валерий Рашкин хочет вернуться в Госдуму – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, лишенный мандата в 2022 году, может пойти на выборы в нижнюю палату парламента в 2026-м от Иркутской области. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

В частности, первый секретарь иркутского обкома, депутат ГД Сергей Левченко рассказал журналистам, что вопрос выдвижения Рашкина от его региона пока не обсуждался, хотя "предложение интересное".

"Валерий Федорович, я думаю, обязательно посоветуется и обязательно разрешения спросит у руководства партии. <...> Но думаю, что немножко рано (обсуждать этот вопрос. – Прим. ред.), потому что мы только-только начинаем кандидатов определять, по крайней мере по тем округам, где замены планируются", – сказал парламентарий.

По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, в настоящее время кадровая комиссия и организационно-кадровая служба собирают предложения от региональных отделений. Эта работа находится на завершающей стадии.

Решение о том, кто пойдет на выборы в Госдуму, будет принято после заключений кадровой комиссии и президиума съезда партии, уточнил Афонин. Он также напомнил, что Рашкин состоит на учете в Саратовской партийной организации.

В этом году в Иркутской области у КПРФ освободилось место после перехода депутата Михаила Щапова на должность аудитора Счетной палаты. Сам Рашкин не опроверг и не подтвердил информацию о выборах в ГД в следующем году, пояснив, что пока не готов комментировать данный вопрос.

В 2021-м в отношении Рашкина возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты. Экс-депутат признался, что убил лося под Саратовом.

В 2022 году Госдума досрочно прекратила полномочия парламентария. Его приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком на 2 года. В мае прошлого года с экс-депутата сняли судимость.

Позже СМИ утверждали, что автомобиль "Лада Ларгус", зарегистрированный на Рашкина, попал в ДТП с лосем на трассе. Однако самого экс-депутата в салоне машины не было, указывал его адвокат Константин Лазарев.

Читайте также


политика

Главное

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика