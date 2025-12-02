Белый дом сообщил, что Уиткофф уже направляется в Россию

Фото: AP Photo/Terry Renna

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже направляется в Россию, где у него запланирована встреча с Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

Соединенные Штаты представили мирный план по Украине 20 ноября. Для его согласования американская и украинская делегации провели встречу в Женеве. По ее итогам из 28 пунктов в документе осталось 22.

Президент США Дональд Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным для окончательного согласования мирного соглашения об урегулировании конфликта. Встреча пройдет 2 декабря во второй половине дня.

Власти США "очень оптимистично" настроены на решение украинского кризиса в свете визита Уиткоффа в Москву. В Вашингтоне считают, что текущее состояние переговоров позволяет надеяться на скорое разрешение конфликта.