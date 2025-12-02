Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:25

Политика

Белый дом сообщил, что Уиткофф уже направляется в Россию

Фото: AP Photo/Terry Renna

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже направляется в Россию, где у него запланирована встреча с Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

Соединенные Штаты представили мирный план по Украине 20 ноября. Для его согласования американская и украинская делегации провели встречу в Женеве. По ее итогам из 28 пунктов в документе осталось 22.

Президент США Дональд Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным для окончательного согласования мирного соглашения об урегулировании конфликта. Встреча пройдет 2 декабря во второй половине дня.

Власти США "очень оптимистично" настроены на решение украинского кризиса в свете визита Уиткоффа в Москву. В Вашингтоне считают, что текущее состояние переговоров позволяет надеяться на скорое разрешение конфликта.

Встреча Уиткоффа с Путиным может состояться 2 декабря

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика