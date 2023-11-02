Около 3 тысяч боевиков ХАМАС участвовали в нападении на Израиль 7 октября – СМИ

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7 октября в нападении на Израиль участвовали порядка трех тысяч боевиков ХАМАС. Такую оценку дала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет газета Times of Israel.

"Согласно новой оценке ЦАХАЛ, в бойне, устроенной ХАМАС 7 октября, приняли участие около 3 000 террористов, вторгшихся на юг Израиля", – указано в сообщении.

В материале отмечается, что при подсчете учитывались только вооруженные боевики, так как помимо них, в Израиль попали гражданские жители сектора Газа, воспользовавшиеся образовавшимися брешами в пограничном заграждении.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу. В сектор Газа с момента расширения наземной операции вошли более 20 тысяч израильских солдат.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 796 человек. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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