Как минимум 80 палестинцев убиты при повторных ударах Израиля по лагерю Джебалия – СМИ

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Не менее 80 человек погибли из-за повторного удара Израиля по лагерю Джебалия в Газе. Об этом сообщает телеканал CNN.

"В результате израильского авиаудара, который потряс лагерь беженцев в Газе Джебалия в среду, погибли по меньшей мере 80 человек", – указано в сообщении.

Движение ХАМАС, в свою очередь, заявило о 195 погибших при ударе израильской армии.

На данный момент тела продолжают извлекать из-под завалов, сообщается, что большинство жертв – женщины и дети.

31 октября МВД Газы заявило о 400 погибших и пострадавших из-за израильских ударов по лагерю беженцев. Среди жертв выявили много женщин и детей.

Представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил о нанесении ударов по лагерю в попытке ликвидировать командира ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, однако возложил ответственность за их гибель на руководство анклава.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, как сообщил его представитель Стефан Дюжаррик, был потрясен ростом жестокости в анклаве и смертью гражданского населения из-за ударов по лагерю Джебалия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".