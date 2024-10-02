Небензя назвал решение Израиля против генсека ООН пощечиной всему миру

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал объявление генсекретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата в Израиле пощечиной всему миру, сообщает "Московский комсомолец".

По мнению дипломата, это решение является хамским отношением к организации. Он также добавил, что Израиль не смог бы действовать так нагло по отношению к международному праву, если бы не чувствовал защиту США.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Свое решение он объяснил тем, что генсек ООН не осудил нападение Ирана на Израиль.

Однако до этого Гутерриш высказал осуждение расширению конфликта на Ближнем Востоке после атаки исламской республики на еврейское государство. Также он призвал к прекращению огня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата говорит о том, что израильская сторона не допускает роли этой организации. Политик назвал обстановку на Ближнем Востоке крайне напряженной.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что объявление Гуттериша персоной нон грата является суверенным правом Израиля. Однако делу мира оно не поможет, добавила дипломат.

1 октября, Иран выпустил по Израилю 180 ракет, однако большую часть из них удалось перехватить. Корпус стражей исламской революции заявил, что атака стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.