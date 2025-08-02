В Совфеде связали решение Трампа о подлодках с "Князем Пожарским"

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение о размещении двух атомных подводных лодок ВМС США ближе к РФ из-за спуска на воду нового российского подводного крейсера "Князь Пожарский". Таким мнением поделился с РБК сенатор Владимир Джабаров.

"Пусть размещают. Если они считают, что это нас напугает, то они заблуждаются", – отметил сенатор.

При этом Джабаров подчеркнул, что диалог между Россией и США будет восстановлен.

"Постепенно, я думаю, отношения будут все-таки нормализовываться, потому что без нормализации отношений двух великих держав очень тяжело стабильно поддерживать мир на нашей планете", – заметил сенатор.

Российский атомоход в ночь на субботу, 2 августа, прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте Гаджиево. "Князь Пожарский" станет частью группировки подлодок стратегического назначения, которая является основой морских стратегических ядерных сил РФ.

Трамп отдал приказ переместить две атомные подводные лодки "в надлежащие районы" на фоне конфликта с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Лидер США счел слова экс-президента РФ якобы угрозой ядерным оружием, в связи с чем "принял решение для защиты народа США".

Глава Белого дома не уточнил, куда именно он распорядился перебросить атомные подлодки, однако подчеркнул, что они стали "ближе к России". Трамп также заявил, что США полностью готовы к ядерной войне.